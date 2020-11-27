Лукашенко заявил, что опасается отдавать действующую конституцию "незнакомому президенту"

"Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

Он пояснил, что считает действующую вертикаль власти теми стержнем, который позволил удержать страну от развала. "Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период [президента СССР Михаила] Горбачева. Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - сказал он.

На фоне проходящих в стране со дня выборов президента 9 августа массовых протестов Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В этой связи он подчеркнул важную роль планируемого на конец декабря - начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в основной закон. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.