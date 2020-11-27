Reuters: хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Хакеры, вероятно, из КНДР осуществили кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, хакеры, выдававшие себя за представителей других компаний, через деловую социальную сеть LinkedIn пытались связаться с сотрудниками AstraZeneca и якобы предложить им новое место работы. Как указало агентство, они отправляли работникам AstraZeneca документ с описанием профессиональных обязанностей на новом рабочем месте, который содержал "вредоносный код для доступа к компьютеру собеседника".

Соответствующие материалы были разосланы "широкому кругу людей", включая персонал, работающий над созданием вакцины от коронавируса, однако эти попытки, по всей видимости, не возымели успех, подчеркнули источники Reuters.

Власти КНДР и AstraZeneca пока не комментировали данную информацию. При этом агентство отмечает, что ранее представители администрации США говорили, что подобные методы являются почерком северокорейских хакеров. В то же время, по сведениям Reuters, ряд аккаунтов, которые использовались при попытке взлома систем AstraZeneca, были зарегистрированы на российских адресах электронной почты, чтобы, видимо, ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, которые будут расследовать кибератаку.

23 ноября были опубликованы предварительные результаты клинических исследований вакцины AstraZeneca, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии. Они показывают, что средняя эффективность препарата составила 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем - при повторной инъекции - увеличенную дозу препарата.

В четверг исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил, что компания собирается провести дополнительные испытания вакцины на фоне сомнений ряда экспертов в ее эффективности.