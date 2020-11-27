В Германии заявили, что запросы из России по инциденту с Навальным все еще обрабатываются

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Берлинское Ведомство по делам юстиции продолжает обрабатывать запросы из России на оказание правовой помощи для расследования инцидента вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ.

"Мы уже несколько раз говорили, что есть четыре запроса, все они обрабатываются берлинскими ведомствами", - сказал он. "Решений еще нет", - добавил представитель МВД.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Кабмин ФРГ изначально заявлял, что следы яда якобы были обнаружены на бутылке, которая была у Навального при себе. На текущей неделе из парламентского запроса стало известно, что, по данным Берлина, якобы есть и другие предметы со следами отравляющего вещества.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу не предоставил подробностей. "Нам нечего добавить к предыдущим заявлениям", - заявил он. В очередной раз он сказал, что "у России есть все необходимое, чтобы расследовать преступление".