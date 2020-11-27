Действие комендантского часа на Кипре с 1 декабря будет увеличено на два часа

НИКОСИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Действие комендантского часа в Республике Кипр в период с 1 по 13 декабря будет увеличено на два часа. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Никосии министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

"Вводится запрет на передвижение с 21:00 до 5:00 следующего дня", - сказал министр. Исключение составляют поездки на работу при наличии специального пропуска, а также в больницу, аптеку, к ветеринарному врачу в экстренных случаях.

На данный момент в стране комендантский час действует с 23:00 до 5:00, за исключением провинций Лимасол и Пафос, в которых он вступает в действие в 20:00. Для этих двух регионов, где эпидемическая обстановка ранее вызывала у властей наибольшее беспокойство, вводимая мера будет, наоборот, представлять собой ослабление ограничений, особенно с учетом снятия с 1 декабря запрета на передвижение между указанными провинциями и расположенными в них населенными пунктами.