Друзья в квадрате. Может ли QUAD стать азиатским НАТО?

В ноябре в Индийском океане прошли военно-морские маневры четырех союзных государств — Австралии, Индии, США и Японии. В учениях "Малабар" принимали участие корабли, подводные лодки, вертолеты, самолеты и другая техника. К примеру, американские истребители F-18 получили редкую возможность потренироваться вместе с индийскими МиГ-29К российского производство. Это уже не первые совместные учения так называемых стран QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) — четырехстороннего диалога по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Несмотря на то что QUAD не имеет единого секретариата, его часто неформально называют "азиатским НАТО". Рассказываем, что представляет из себя это сотрудничество, против кого направлено и может ли оно стать полноценным оборонным альянсом.

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Индия и США начали проводить маневры "Малабар" с 1992 года. После первых четырехсторонних учений 2007 года Япония и Австралия приостановили свое участие в операциях из-за протестов со стороны Пекина. Страны предпочли не портить отношения с важным торговым партнером и временно прекратили диалог по линии QUAD. Однако силы Японии вновь вернулись к сотрудничеству в 2015 году. В 2020 году, впервые за последние 13 лет, четверка вновь провела учения в полном составе. Это произошло благодаря участию Австралии. Как писала в июле газета The Economic Times, Индия решила направить приглашение австралийской стороне на фоне своего приграничного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Ранее в этом году Нью-Дели и Канберра также подписали соглашение о взаимной логистической поддержке и подняли двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. "Страны хотят продемонстрировать единство в вопросах обеспечения морской безопасности для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и сдержать растущую морскую активность Китая", — передавала перед началом маневров японская телерадиокомпания NHK. Личные счеты Формальные цели учений "Малабар" — работа по обеспечению "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". При этом тяжело не обратить внимание на то, что почти все участники QUAD имеют непростые отношения с Пекином. Вашингтон в лице Дональда Трампа провозгласил КНР главным американским соперником. Это вылилось в торговые войны и технологическую гонку. США открыто выступают за военную помощь Тайваню и поддерживают протестующих в Гонконге. До конца не ясно, какую политику на китайском направлении будет проводить будущий глава Белого дома Джо Байден. Возможное назначение в Пентагон Мишель Флурной и другие прогнозы намекают, что отношения вряд ли станут безмятежными.

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У остальных участников QUAD с КНР тоже не все гладко. Пекин и Токио продолжают территориальные споры в Восточно-Китайском море, отношения Индии и Китая серьезно омрачились из-за приграничного конфликта летом 2020 года, в котором Нью-Дели потерял не менее 20 военных и, возможно, сотни километров территории. Что касается Австралии, не так давно Пекин запретил импорт австралийской говядины, ячменя и других товаров. Предположительно, это могло произойти из-за требований Канберры привлечь Китай к ответственности за пандемию коронавируса. Страна ожидает введения новых китайских торговых ограничений. Накопившиеся у четверки антикиайские претензии только подтолкнули ее к совместной "дружбе" против КНР, что стало хорошим поводом послать стране недвусмысленный сигнал. Реакция Пекина В самом Пекине практически никак не комментировали последние маневры. "Мы надеемся, что военные операции соответствующих стран будут способствовать региональному миру и стабильности, а не наоборот", — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время пресс-конференции в Пекине. Зато на учения "Малабар" гораздо живее отреагировала официальная китайская пресса, назвав их опасными для региональной стабильности. Как написала газета The Global Times, учения "азиатского НАТО" — часть усилий, направленных на сдерживание роста Китая. По словам главного редактора издания Ху Сицзиня, администрации Байдена необходимо отказаться от "Индо-Тихоокеанского взаимодействия", которое, по его мнению, подразумевает противостояние с Китаем, и вернуться к "Азиатско-Тихоокеанской" стратегии. Перспективы азиатского НАТО С последних совместных учений QUAD в 2007 году расклад сил в мире серьезно изменился. Пекин становится главной региональной и глобальной силой, что, несомненно, беспокоит Вашингтон и его союзников. При этом даже для некоторых участников QUAD взаимодействие с Китаем остается одним из приоритетов. Буквально две недели назад Токио и Канберра присоединились к возглавляемому Китаем экономическому партнерству ВРЭП — соглашению о свободной торговле, которое включает 14 стран.

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