Лукашенко заявил, что КГБ предоставил факты вмешательства Польши в ситуацию в Белоруссии

По информации агентства, на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска белорусский лидер зачитал документы спецслужб, в которых раскрывается отношение западных политиков к событиям в республике, а также их планы в отношении Минска.

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что КГБ республики предоставил ему отчеты, доказывающие, что Варшава вмешивалась в ситуацию в стране и поддерживала оппозицию. Слова Лукашенко приводит в пятницу агентство БелТА .

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"Это оригиналы", - сказал Лукашенко, отметив, что информацию он получил накануне от Комитета государственной безопасности. Президент процитировал высказывания польских государственных деятелей, предоставленные ему спецслужбами. В частности, по словам Лукашенко, премьер-министр Польши утверждал, что будущее Белоруссии принципиально для Варшавы, а также говорил, что "Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции".

Он добавил, что в Варшаве внимательно следили за событиями в Белоруссии и старались создать в стране "искусственный кризис". "Этот разговор произошел 31 августа: "Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий", - процитировал Лукашенко слова польского премьера.

Лукашенко пояснил, что поделился этой информацией, чтобы люди понимали его настроения и действия. "И чтобы некоторые оценили свои действия", - заключил он.

"Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии"

По словам Лукашенко, страны Запада рассчитывают, что результатом политического кризиса в Белоруссии станет устранение российского влияния в стране. "Президент подчеркнул, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России, - отмечает БелТА. - По мнению политиков ЕС, наступил исторический шанс остановить российское влияние". "Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться", - обратил внимание Лукашенко.

В частности, президент озвучил выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдавии: "Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможной даже в рамках "Восточного партнерства".

По словам Лукашенко, на этом же заседании выступил представитель США: "В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси".

Президент подчеркнул, что Белоруссии есть чем ответить на агрессию, в том числе и военную. "Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не обували в лапти и не отправляли запряженными в телегу. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия", - заключил глава государства.

События в Белоруссии

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. К несогласованным акциям присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.

При этом Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии направляются "западными кукловодами", которые хотели устроить в стране цветную революцию.