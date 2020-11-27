Санду рассчитывает на поддержку ФРГ в процессе интеграции Молдавии в ЕС

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на поддержку Германии в процессе интеграции республики в ЕС. Об этом она сообщила в пятницу на встрече с послом этой страны Ангелой Ганнингер.

"Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван", - цитирует Санду пресс-служба Партии действия и солидарности, которую она возглавляет.

Политик отметила важность укрепления двусторонних отношений, особенно в сфере строительства гражданского общества, работы средств массовой информации и инфраструктурных проектах. Санду также поблагодарила дипломата за переданное поздравление с победой на выборах, которое ей направила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Срок президентских полномочий президента Молдавии Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность Санду, которую Центральная избирательная комиссия признала победителем второго тура голосования. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.