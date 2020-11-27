Трамп: Байден попадет в Белый дом как президент США, если докажет, что не мошенничал

ТАСС, 27 ноября. Демократ Джозеф Байден станет президентом США только в том случае, если сможет доказать, что его предполагаемая победа на нынешних выборах не была мошеннической. Такую позицию выразил в пятницу действующий руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные "80 млн голосов" не были получены нелегальным или мошенническим путем", - написал Трамп. "Если вы посмотрите, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки - масштабный обман на выборах - то у него [у Байдена] большая проблема, которую нельзя решить!" - добавил американский лидер.

Вскоре после публикации Twitter пометил запись Трампа как содержащую спорные утверждения о махинациях на выборах.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В соответствии с последними данными, за Байдена проголосовали более 80 млн избирателей, за Трампа - 73,9 млн.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем, в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и системы подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.