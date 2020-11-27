Пентагон не комментирует убийство иранского ученого-ядерщика

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Американское министерство обороны не комментирует убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при оборонном ведомстве Ирана. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона.

"У нас по этому поводу для вас ничего нет", - сказал он. В Белом доме и Госдепартаменте США пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter несколько записей других пользователей соцсети об убийстве Фахризаде. В одном из этих сообщений, написанных израильским журналистом Йоси Мельманом, в частности, утверждалось, что иранский ученый в течение многих лет был целью израильской разведки "Моссад". Хозяин Белого дома не сопроводил эти ретвиты никакими собственными комментариями. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Twitter, что в истории с убийством Фахризаде прослеживается след Израиля.

Агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Позже министерство обороны страны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице.