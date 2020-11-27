Венгрия надеется получить малые партии вакцины "Спутник V" в декабре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает получить небольшие партии российской вакцины "Спутник V" в декабре, а более крупные - в конце января. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Наша задача - получить малые партии вакцины ["Спутник V"] из России в декабре, и более крупные могут прибыть в конце января", - сказал он.

Министр добавил, что в силу того, что ситуация нестандартна, обозначить точные объемы поставок и точные даты сложно. Сийярто отметил, что налаживание части производства российской вакцины в Венгрии - это технологический вопрос. "Мы были бы рады, если бы это (начало производства вакцины "Спутник V" в Венгрии - прим. ТАСС) произошло. <...> Компании говорят, что для внедрения новых российских технологий для производства вакцины может потребоваться до полутора лет", - сказал он.

"Мы посмотрим, можно ли сократить это время. <...> Если нужно так много времени, то, конечно, это неконкурентоспособно. И тогда нам придется сконцентрироваться только на закупках", - резюмировал министр.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая выразила заинтересованность в получении российской вакцины. Реализация планов поставок российской вакцины в Венгрию, вопросы, связанные с продлением соглашения о поставках в республику российского природного газа, а также перспективы взаимодействия в космической отрасли - темы, которые поднимались на состоявшемся в пятницу в Будапеште заседании российско-венгерской межправительственной комиссии (МКП) по экономическому сотрудничеству. Работу возглавили сопредседатели МПК, которыми являются министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.