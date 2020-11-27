Армия Ирана заявила о причастности Израиля и США к убийству иранского ученого-ядерщика

ТЕГЕРАН, 27 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности Израиля и США к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана. Об этом сообщает в пятницу агентство ISNA.

"Преступная рука США и Израиля <...> отчетливо прослеживается в этом преступлении", - сказал он. Мусави добавил, что "армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам".

Ранее в пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Позже министерство обороны страны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице.