В Бангкоке состоялась акция протеста, парализовавшая автомобильное движение в городе

БАНГКОК, 27 ноября. /ТАСС/. Антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла в пятницу в бангкокском районе Ладпрао. Организаторы из объединения "Свободная молодежь" назвали мероприятие учениями по предотвращению возможного государственного переворота. Власти Таиланда на разных уровнях уже несколько раз опровергали слухи о планах по введению военного положения в стране из-за непрекращающихся демонстраций.

Автомобильные дороги в районе проведения акции сотни активистов начали постепенно перекрывать до официального начала мероприятия, которое было запланировано на 16:00 по местному времени (12:00 мск). Уже к началу акции движение одного из крупнейших перекрестков города было полностью парализовано. В итоге это сказалось на транспортной обстановке всего Бангкока, поскольку в пятницу многие жители города покидают его, чтобы отправиться на выходные в соседние провинции. Трансляцию с места событий вело издание "Кхаосод".

Организаторы мероприятия установили на площади сцену, с которой уже по сложившейся традиции звучали призывы к отставке премьер-министра Праюта Чан-Очи. Вместе с тем собравшиеся провели учения на случай возможного государственного переворота. Демонстранты, сидя на асфальте, озвучивали антиправительственные лозунги, а также отвечали лидерам протеста на вопросы о том, как они будут действовать в случае возникновения государственного переворота.

"Если произойдет переворот, где вы будете находиться, на улице или дома? - задавала вопрос Пханатсайя Ситтхичираваннакун из "Объединенного фронта Таммасата". Собравшиеся отвечали: "На улице". Кроме того, во время так называемых учений протестующие провели над головами армаду из огромных надувных желтых уток, ставших символом антиправительственных демонстраций. Таким образом, они изображали военных, которые идут по головам людей, чтобы занять основные политические должности в стране.

Мероприятие длилось более шести часов. После того, как лидеры протеста объявили о завершении акции, митингующие приступили к уборке мусора, который остался после демонстрации. Предполагается, что о новом митинге организаторы объявят уже 28 ноября.

Демонстрации в Таиланде идут практически каждый день с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции, до тех пор пока не будут выполнены их требования - отставка премьера, изменение конституции, реформа монархии. 21 октября протестующие прибыли к Дому правительства и передали полицейским заявление с требованием отставки премьера, которое необходимо было подписать в течение трех дней, но глава кабмина проигнорировал его. 17 ноября во время акции протеста возле парламента, которая переросла в противостояние между демонстрантами и полицейскими, пострадали 55 человек.