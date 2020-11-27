Адвокаты Трампа обжалуют решение суда Пенсильвании по выборам в Верховном суде

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Юристы действующего президента США Дональда Трампа намерены обжаловать в Верховном суде решение апелляционного суда в Пенсильвании, согласившегося отклонить иск штаба республиканца, требовавшего признать недействительными часть бюллетеней, поданных по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Это следует из заявления, которое опубликовала в пятницу в Twitter юридический консультант предвыборного штаба республиканца Дженна Эллис.

По ее словам, судебные органы Пенсильвании "продолжают заниматься сокрытием утверждений о массовых фальсификациях". "Дело переходит в Верховный суд", - написала она.

В пятницу апелляционный суд поддержал решение окружного суда Пенсильвании, отклонившего иск штаба Трампа, требовавшего признать недействительными почти 700 тыс. бюллетеней. Юристы Трампа аргументировали исковую жалобу ссылкой на якобы допущенные на выборах в этом штате нарушения. Они утверждали, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена республиканцу.

Во вторник губернатор Пенсильвании демократ Том Вулф заявил, что местные власти утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Согласно последним данным, размещенным на сайте секретаря штата, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов.