Лидер Приднестровья заявил о готовности к диалогу с избранным президентом Молдавии

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности к диалогу с избранным президентом Молдавии Майей Санду, призвав не обращать внимания на резкие заявления в Кишиневе. Об этом он сказал в интервью журналистам, которое в пятницу опубликовал телеканал "Первый Приднестровский".

"Надо дать шанс, надо запастись терпением, а дальше посмотрим. Мы готовы к диалогу, готовы к диалогу с любым должностным лицом в Молдове, кому народ в Молдове оказал доверие, в данном случае с госпожой Санду", - сказал Красносельский.

"Вы тоже должны правильно оценивать ситуацию и понимать, что госпожа Санду прошла сложнейший предвыборный период, серьезное нервное напряжение, громадную нагрузку. <...> Поэтому надо сделать шаг назад, не воспринимать первичные заявления", - отметил он.

Накануне Санду, отвечая на вопрос о возможной встрече с Красносельским, дала понять, что не настроена на мягкий диалог с Тирасполем. По ее словам, такой подход со стороны Кишинева не дал результатов.

Переговоры "пять плюс два"

Все руководители Молдавии не желают видеть в Приднестровье равного партнера, что мешает прогрессу на переговорах по урегулированию конфликта, заявил Красносельский, комментируя ситуацию на переговорах, которые идут в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

"Мы - равный партнер в формате "пять плюс два, но Молдова не видит нас таковым. Это им мешает говорить нормально и решать вопросы", - сказал Красносельский. Он посоветовал руководству Молдавии учитывать историю независимых отношений между двумя берегами Днестра и вести с Тирасполем "нормальный диалог".

"Надо увидеть новую реальность, которая уже состоялась. Когда к этому придут молдавские политики, все станет гораздо проще", - пояснил лидер Приднестровья. Он напомнил, что Приднестровье не выходило из состава Молдавской ССР, а наоборот, в июне 1990 года молдавский парламент принял решение о незаконности создания союзной республики, фактически отказавшись от общего проживания с Приднестровьем. "Молдавия проявила сепаратизм в наших отношениях", - убежден Красносельский.

Решать проблемы людей

Лидер Приднестровья выразил сожаление, что в Кишиневе не хотят решать проблемы, которые волнуют людей на двух берегах Днестра. "Мы друг друга можем еще долго не признавать, но вопросы то есть в повестке дня. Вопросы экономические плавно переходят в гуманитарные. Их надо решать. И мы призываем чиновников Молдовы, включая вновь избранного президента, трезво оценить ситуацию и реально решать проблемы, которые накопились. Иначе опять все будет в виде лозунгов, которые не имеют под собой практического результата", - подытожил Красносельский.

Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за сохранение существующего переговорного формата по Приднестровью "пять плюс два". Однако комментируя возможность переговоров с Красносельским, она подчеркнула, что будет встречаться "только с людьми, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова".

Действующий президент Молдавии Игорь Додон провел в июле встречу с Красносельским, по итогам которой было объявлено о готовности к новым переговорам по урегулированию. Единственная в прошлом году встреча в формате "пять плюс два" состоялась в Братиславе 9 и 10 октября, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ. Со своей стороны, представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу Додона и Красносельского, выразив надежду, что она подготовит почву для дальнейшего конструктивного диалога и приведет к конкретным результатам в предстоящие месяцы.

О выборах в Молдавии

Срок президентских полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность нового президента, лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.