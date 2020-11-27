В Венгрии заявили, что в Европе существует лобби против вакцин, произведенных вне ЕС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европе есть "сильное лобби", направленное против вакцин, производимых вне Европейского союза (ЕС).

"Есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского Союза. Но такова жизнь, мы уже к этому привыкли", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Отвечая на вопрос, испытывает ли он политическое давление со стороны Европейского союза с тем, чтобы Венгрия отказалась от использования российской вакцины "Спутник V", Сийярто заявил, что руководство страны будет действовать в интересах своих граждан, несмотря на давление. "Мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место, - сказал он. - Наш подход очень прост: если вакцина окажется безопасной, мы разрешим ее использование, и вакцинация в Венгрии будет добровольной и бесплатной".

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая выразила заинтересованность в получении российской вакцины "Спутник V". Эффективность российской вакцины, которую планируется поставлять в Венгрию, составляет более 92%.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко приветствовал предстоящее на будущей неделе прибытие в российские лаборатории венгерских медиков, которые будут подробно знакомиться с вакциной "Спутник V". Процесс лабораторных и клинических испытаний, как отметил Мурашко, занимает определенное время. Только после его завершения может начаться серийное производства препарата, а затем - процесс его распространения.