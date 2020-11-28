СМИ: мятежники из Тыграя атаковали ракетами столицу Эритреи

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли вечером 27 ноября с территории эфиопского штата Тыграй ракетный удар по столице соседнего государства Эритреи городу Асмэра. Об этом сообщила в субботу эритрейская радиостанция Erena ("Наша Эритрея").

По ее словам, несколько ракет были выпущены по пригородам Асмэры, включая столичный аэропорт. О возможных разрушениях и пострадавших официальных данных пока не поступало.

Нынешний удар по Асмэре третий по счету. Вечером 14 ноября силы НФОТ атаковали тремя ракетами аэропорт столицы Эритреи. Две из них упали вблизи аэропорта, третья - в одном из кварталов Асмэры.

Лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл обвиняет Эритрею в предоставлении ею своей территории для прохода регулярных частей Эфиопии, которые затем атакуют позиции НФОТ, а также артиллерийских обстрелах с эритрейской территории. Однако проверить эти утверждения из независимых источников не представляется возможным.