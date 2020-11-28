{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН призывает к сдержанности на Ближнем Востоке после убийства иранского ученого-ядерщика

Ранее агентство Fars сообщило об убийстве ученого-физика в районе города Дамовенд провинции Тегеран

ТАСС, 28 ноября. ООН призывает к сдержанности в ближневосточном регионе после убийства в пятницу ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

"Мы приняли к сведению сообщения о том, что иранский ученый-ядерщик был убит сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) недалеко от Тегерана. Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", - заявил Хак.

Ранее в пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Позже министерство обороны страны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как информировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.

Теги
Иран
США обеспокоены попытками внешних сил "подорвать" мирные усилия ООН в Ливии
Такое заявление было подготовлено в связи с введением Вашингтоном санкций против ливийской группировки "Канийят" и ее лидера Мухаммеда аль-Кани
Читать полностью