США обеспокоены попытками внешних сил "подорвать" мирные усилия ООН в Ливии

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Власти США обеспокоены попытками внешних сил "подорвать стабильность в Ливии", а также усилия ООН по установлению мира в этой стране. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы по-прежнему обеспокоены в связи с [действиями] ливийских и внешних действующих лиц, которые работают над подрывом стабильности в Ливии и мирных усилий ООН, в том числе [в рамках] Форума ливийского политического диалога", - сказано распространенном пресс-службой Госдепа заявлении Помпео. Оно было подготовлено в связи с введением Соединенными Штатами санкций против ливийской группировки "Канийят" и ее лидера Мухаммеда аль-Кани. "Канийят", по мнению американских властей, выступает на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) и "несет ответственность за убийство гражданских лиц, выявленное недавно при обнаружении массовых захоронений в городе Тархуна, пытки и насильственные похищения". О соответствующих рестрикциях Минфин США объявил в среду.

По словам Помпео, ранее в ноябре США предложили ввести санкции СБ ООН против данной группировки. "Мы глубоко разочарованы тем, что Россия заблокировала предлагаемое введение санкций, особенно в свете наличия хорошо задокументированных случаев нарушения прав человека. Непреклонность России только усиливает необходимость для международного сообщества добиваться привлечения к ответственности и прекращения безнаказанности, которая разжигает конфликт в Ливии", - утверждает шеф американской дипломатии.

"Эти санкции [Вашингтона против "Канийят" и ее лидера] показывают, что США будут предпринимать конкретные шаги в ответ на серьезное нарушение прав человека, которое способствует подрыву мира, безопасности и стабильности в Ливии", - добавил Помпео.