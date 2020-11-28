Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством ученого-ядерщика в Тегеране

ТАСС, 28 ноября. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил в пятницу вечером обращение к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством в пятницу ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана. В письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, Тахт-Раванчи заявил о праве Тегерана принять все необходимые меры для защиты своих интересов в сложившейся ситуации.

"Предостерегая от любых авантюрных действий со стороны США и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов", - говорится в письме.

Дипломат также подчеркнул, что в убийстве Фахризаде наблюдаются "серьезные признаки, указывающие на ответственность Израиля", а его главной целью является затруднение технологического и научного развития исламской республики. Тахт-Раванчи заявил, что Иран ожидает от генерального секретаря и Совбеза ООН решительного осуждения произошедшего и принятия "необходимых мер против его исполнителей".