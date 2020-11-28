Оппозиция Аргентины считает, что президент нарушил конституцию для прощания с Марадоной

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Представители аргентинской оппозиции заявляют, что президент республики Альберто Фернандес нарушил конституцию, организовав масштабную церемонию прощания с футболистом Диего Марадоной вразрез с эпидемиологическими требованиями во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщает газета La Nacion.

Иск в федеральный суд подали члены либеральной коалиции "Объединенные республиканцы" Ямиль Санторо и Антонио Фратамико. Они обвинили Фернандеса в том, что он создал ситуацию, провоцирующую нарушение санитарных правил социального дистанцирования.

"Глава государства нарушил один из основополагающих принципов, установленных нашей конституцией, - принцип равенства, - приводит издание выдержки из иска. - Очевидно, что применяются двойные стандарты в отношении организации похорон. Все зависит от того, знаменит умерший или нет. Если нет, применяются стандартные правила профилактики COVID-19, если знаменит, то не применяются, и это позволяет собираться миллионам людей на Пласа-де-Майо (центральная площадь Буэнос-Айреса - прим. ТАСС), прилегающих улицах и в Доме правительства".