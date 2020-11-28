СМИ назвали возможную цель убийства иранского физика-ядерщика

ТАСС, 28 ноября. Целью убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Минобороны Ирана, может являться затруднение возобновления переговорного процесса по ядерной сделке между США и ИРИ для будущей администрации объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена, считает портал Axios .

"Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации [действующего президента США Дональда] Трампа и правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран. Администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года. Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара", - говорится в публикации Axios, размещенной на сайте портала вечером в пятницу.

По мнению Axios, частью тех же совместных усилий Трампа и Нетаньяху по увеличению давления на Иран являлась встреча израильского премьера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и находившимся в арабской стране с визитом госсекретарем США Майклом Помпео, о которой информировала государственная израильская радиостанция Kan. При этом МИД Саудовской Аравии в понедельник опроверг утверждения о посещении королевства премьер-министром еврейского государства.