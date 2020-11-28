Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

ЕРЕВАН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян отправился в субботу с частным визитом в Москву, где планирует встретиться с представителями армянской общины в России для обсуждения ситуации на родине и вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба аппарата главы государства.

"Президент Армен Саркисян 28 ноября отправился с частным визитом в столицу России Москву. Продолжая обсуждения с представителями армянской диаспоры, президент Саркисян проведет встречи с представителями армянской общины в РФ, в ходе которых коснется последних событий вокруг Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и ситуации в Армении", - говорится в сообщении.