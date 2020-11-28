Главы МИД стран НАТО обсудят последствия подъема Китая для безопасности

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен вынести на повестку дня встречи глав МИД стран альянса на следующей неделе тему последствий подъема Китая для безопасности и его роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом он сообщил в опубликованном в субботу интервью германской медиагруппе Funke.

"Мы должны обсудить последствия подъема Китая", - сказал Столтенберг. По его словам, КНР все больше инвестирует в расширение своих военных возможностей, что включает в себя новое атомное оружие и ракеты, которые могут поражать объекты на территории государств - участников НАТО.

При этом к обсуждению роли Пекина будут привлечены такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Япония, проинформировал Столтенберг. В дискуссиях глав МИД также примут участие Финляндия и Швеция, которые не входят в альянс.

Как считает генсек, "Китай не является врагом". "Он предлагает партнерам по НАТО огромные экономические возможности", - отметил Столтенберг. Однако, по его мнению, Пекин не разделяет "ценности и принципы демократии, что сейчас проявляется в Гонконге или в обращении с меньшинствами".

Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов НАТО пройдет 1-2 декабря в формате телеконференции.