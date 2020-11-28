Власти Уханя начали расследование после обнаружения коронавируса на импортной продукции

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Власти города Ухань, где была выявлена первая в мире вспышка коронавируса нового типа, приступили к эпидемиологическому расследованию в связи с обнаружением инфекции на упаковках с говядиной и рыбой, импортированных из Бразилии и Вьетнама. Об этом сообщил в субботу местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, речь идет о двух образцах с вирусом, которые оказались в партии бразильского мяса, и одном - в поставках рыбной продукции из вьетнамского города Хошимина. В итоге китайская таможня была вынуждена приступить к проверке всех 92 тонн ввезенной говядины и 19 тонн морепродуктов.

Как утверждают специалисты уханьского центра по предотвращению массовых заболеваний, продукция с коронавирусом не успела попасть на прилавки магазинов. Все лица, находившиеся в непосредственной близости от этого груза, помещены на строгий карантин. Помещения, где хранились импортированные товары, подвергнуты тщательной дезинфекции.

На текущий момент тест на коронавирус прошли сотни работников склада, где власти обнаружили источник заражения. Ни у одного из них результаты не оказались положительными. Вся партия ввезенной из Бразилии и Вьетнама продукции проходит проверку.

В ноябре китайское правительство обязало национальные таможенные органы обеспечить жесткий контроль и "всестороннюю дезинфекцию" импортируемой замороженной пищевой продукции в связи с участившимися случаями ввоза из-за границы товаров с коронавирусом на упаковке. Ответственность за качество проверки возлагается на административные органы регионов. Все работы по дезинфекции должны тщательно протоколироваться, после чего отчеты будут храниться в течение двух лет - для выявления "слабых звеньев" в случае возникновения локальных вспышек.