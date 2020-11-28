Правительственные войска Эфиопии наносят удары по столице штата Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральные силы Эфиопии начали наносить с утра в субботу авиаудары по объектам в черте столицы штата Тыграй - города Мэкэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на лидера мятежников Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) Дебрециона Геберемайкла.

Мэкэле находится под сильным обстрелом, говорится в полученном от него агентством текстовом послании. Между тем южноафриканская радиостанция SABC передала в субботу со ссылкой на очевидцев, что около 10 часов утра по местному времени (совпадает с мск) начат воздушный и артиллерийский обстрел Мэкэле. Reuters и SABC указывают, что эту информацию пока невозможно проверить из независимых источников. В свою очередь, официальный представитель премьер-министра Эфиопии Биллен Сейюм заявила, что эфиопские силы не будут наносить удары по мирным жителям. "Безопасность граждан в Мэкэле и Тыграе остается приоритетом для федерального правительства", - указала она.

Ранее генерал-лейтенант Сил национальной обороны Эфиопии Хасан Ибрагим заявил, что федеральные части возьмут столицу Тыграя в течение ближайших нескольких дней. Военный указал, что армейским частям удалось захватить важную гору Месебо, которая является господствующей высотой в районе Мэкэле.

Находящиеся в Мэкэле руководители НФОТ, поднявшего мятеж против федерального правительства, организовали, по данным агентства Associated Press, вокруг города круговую оборону с использованием сложных защитных инженерных сооружений. Пока, согласно поступающим сообщениям, ни один из оборонных секторов Мэкэле не был прорван регулярными армейскими частями. Тем не менее, из города, население которого достигает 500 тыс. человек, начался массовый отток жителей, отмечает агентство.

Операция в штате Тыграй

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые днем ранее напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы вступили на территорию штата в его западной части и через две недели боев, продвигаясь на восток, восстановили контроль над большей частью Тыграя. Сейчас они находятся на подступах к Мэкэле.

Операция в штате Тыграй, целью которой является восстановление на севере Эфиопии верховенства закона, не продлится долго, говорится в опубликованном в субботу коммюнике офиса премьер-министра Эфиопии по результатам его встречи 27 ноября в Аддис-Абебе с тремя посланниками Африканского союза.

"Премьер-министр Эфиопии рассказал эмиссарам Афросоюза о ходе военной операции в Тыграе и подчеркнул, что она скоро завершится", - говорится в документе. Ахмед подчеркнул, что будет сделано все необходимое как для удовлетворения гуманитарных нужд населения Тыграя, так и для восстановления инфраструктуры штата.

Председательствующий в Африканском союзе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил 20 ноября трех бывших президентов - Мозамбика Жоакима Чиссано, Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и ЮАР Кгалему Мотланте - в качестве своих посредников для вовлечения Аддис-Абебы и НФОТ в переговоры о прекращении огня. Однако правительство Эфиопии отказалось видеть в них посредников и согласилось вести с ними консультации только в качестве эмиссаров Афросоюза.

Накануне встречи премьер заявил, что Эфиопия прислушивается к мнению мирового сообщества по поводу событий в Тыграе, однако отвергает любые попытки вмешательства в свои внутренние дела. Аддис-Абеба также подчеркнула, что вопрос о переговорах с лидерами НФОТ не может стоять в повестке дня ни при каких условиях.