Авианосец ВМС США Nimitz направился в Персидский залив

ТАСС, 28 ноября. Американский атомный авианосец Nimitz был направлен в Персидский залив на этой неделе на фоне планов о возможном сокращении США воинского контингента в Афганистане и Ираке. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пятого флота ВМС США Ребекку Ребарич в субботу сообщило агентство Reuters.

"Не было никаких конкретных угроз, которые спровоцировали возвращение авианосной ударной группы Nimitz", - заявила Ребарич в письме, отправленном по электронной почте после выхода авианосца в среду. Агентство отмечает, что передислокация корабля, по ее словам, связана с выводом американских войск из Ирака и Афганистана.

"Такая мера гарантирует достаточный потенциал для реагирования на любую угрозу и сдерживания действий любого противника, которые могут быть направлены против наших войск во время сокращения сил", - добавила пресс-секретарь.

Как ранее заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер, численность американских воинских контингентов в Афганистане и Ираке к 15 января 2021 года планируется сократить до 2,5 тыс. По данным телекомпании CNN, в настоящее время в Афганистане находятся примерно 4,5 тыс. военнослужащих США, в Ираке - около 3 тыс.