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Маас призвал отказаться от шагов, ведущих к обострению ситуации вокруг Ирана

Глава МИД ФРГ отметил, что важно сохранить имеющееся пространство для переговоров, чтобы урегулировать конфликт вокруг ядерной программы Ирана путем переговоров

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Германия после убийства в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде призывает все стороны отказаться от каких-либо шагов, ведущих к обострению ситуации в регионе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу комментарии для медиагруппы Funke.

"Мы крайне обеспокоены сообщениями из Ирана об убийстве Мохсена Фахризаде. Собственных сведений об инциденте у нас до сих пор нет", - отметил Маас. "И все же уже сейчас ясно, что убийство Мохсена Фахризаде снова обостряет ситуацию в регионе - в то время, когда мы вообще не нуждаемся в такой эскалации", - указал министр.

По мнению главы МИД ФРГ, "за несколько недель до прихода к власти новой администрации США важно сохранить имеющееся пространство для переговоров с Ираном, с тем чтобы можно было урегулировать конфликт вокруг ядерной программы Ирана путем переговоров". "В связи с этим мы настоятельно призываем все стороны отказаться от шагов, которые вели бы к дальнейшей эскалации ситуации", - подытожил Маас.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.

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ИранГерманияМаас, Хайко
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