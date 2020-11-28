СМИ: убитый в Иране физик-ядерщик был причастен к разработке баллистических ракет

По его данным, ученый возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики, а также принимал активное участие в разработке баллистических ракет. В материале отмечается, что Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года. Согласно версии агентства, во всех атаках "прослеживалась роль Израиля".

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.