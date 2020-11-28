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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Париж считает, что неурегулированные вопросы по Карабаху должна решать Минская группа ОБСЕ

Как заявил госсекретарь при французском министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан, некоторые моменты не учтены в трехстороннем заявлении от 9 ноября

ЕРЕВАН, 28 ноября. /ТАСС/. Франция считает, что вопросы, связанные с Нагорным Карабахом и не упомянутые в трехстороннем заявлении от 9 ноября, должны решаться в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в субботу на пресс-конференции в Ереване сообщил госсекретарь при французском министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан.

"Мы также изучили подписанное заявление от 9 ноября. Конечно, там есть пункты, которые не учтены в этом заявлении. Это уже политический вопрос, мы должны рассмотреть все эти вопросы в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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