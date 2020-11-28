Организованные женским протестным движением антиправительственные акции проходят в Польше

ВАРШАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Антиправительственные акции, организованные протестным движением "Женская забастовка", проходят в субботу в Польше. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в Варшаве к демонстрации присоединились несколько сотен человек.

Протесты, начавшиеся в Польше после появления угрозы запрета в республике абортов по причине патологии плода, сейчас переросли в акции против политики властей в целом. Они проходят регулярно в разных городах страны. На этот раз демонстрации, запланированные в субботу более чем в 40 городах Польши, посвящены 102-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав.

"Мы хотели праздновать день, когда 102 года назад женщинам было предоставлено право голоса. К сожалению, в последние недели правительство сделало из нас врагов и рассматривает нас как своих политических противников, а не суверенов и граждан. Вдобавок к этому, они насылают на нас свои службы, полицию, пропагандистские СМИ", - указали организаторы, подчеркнув, что весь госаппарат используется, чтобы заставить протестующих замолчать. "Не для того мы более века назад завоевали наши гражданские права, чтобы позволить властям лишить нас прав человека", - указано на официальной странице "Женской забастовки" в Facebook.

В Варшаве дежурят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители представители правоохранительных органов призывают людей разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены. Подавляющее большинство участников акции пришли на демонстрацию в медицинских масках. Они планируют шествовать по центральным улицам города, блокируя движение транспорта. Маршрут держится в секрете.

История протестов

Волна общественного негодования началась в Польше месяц назад в связи с принятием 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило отложить публикацию. Однако рано или поздно официальное оглашение наступит, и с этого момента в стране могут остаться только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни и здоровью матери или беременность вследствие изнасилования.

После решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в Польше более чем в 400 городах, сейчас люди выходят на улицы в среднем один раз в неделю. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. В ближайшее время активисты протестного движения планируют организовать в стране массовую забастовку с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.