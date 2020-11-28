В Париже начался митинг протеста против закона "О глобальной безопасности"

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Демонстрация протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" началась в субботу в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна манифестантов выдвинулась с площади Республики примерно в 14:00 по местному времени (16:00 мск) в сторону площади Бастилии. Участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги и несут соответствующие растяжки, на одной из которых написано: "Маршируем за нашу свободу, протестуя против сдвига в сторону тоталитаризма". В толпе слышны звуки барабанов. Согласно санитарным правилам, собравшиеся облачены в защитные маски, однако идут довольно плотной колонной.

Среди демонстрантов также находятся представители оппозиционных партий и профсоюзов, в том числе глава левого политического движения "Неподчинившаяся Франция", депутат парламента Жан-Люк Меланшон, первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор, а также один из лидеров "зеленых" Яник Жадо.

Примерно через полтора часа после начала шествия несколько молодых людей в черных масках начали поджигать мусорные баки недалеко от площади Бастилии. Некоторые из них также бросают в пустые переулки файеры. Один из участников залез на фонарный столб и разбил молотком камеру видеонаблюдения, чем вызвал одобрительные отклики собравшихся.

Полицейские, которые ранее не вмешивались, применили против радикально настроенных участников слезоточивый газ.

Ранее в своем блоге Меланшон призвал президента страны Эмманюэля Макрона отозвать законопроект, который в настоящее время уже обсуждается в парламенте. По его словам, ряд положений закона "О глобальной безопасности" создает "электронную клетку", позволяющую осуществлять масштабную слежку за населением. Меланшон также призвал главу государства реформировать полицию.

Как сообщил телеканал BFM, аналогичные акции проходят в Бордо, Лионе, Страсбурге, Марселе, Гренобле и многих других городах.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тысяч за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после старта дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.