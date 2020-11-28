WP: убийство физика-ядерщика незначительно повлияет на ядерную программу Ирана

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Убийство в результате террористического акта в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не отразится существенным образом на развитии ядерной программы Тегерана. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

Фахризаде, утверждает издание, "почти два десятилетия назад рассматривался в качестве движущей силы нескоординированных усилий Тегерана по созданию ядерного оружия". При этом в нынешней программе развития "реакторов и обогащения урана [он] не принимал непосредственного участия [как раньше], и аналитики считают, что его убийство, скорее всего, незначительно повлияет на ядерный потенциал Тегерана".

"Эта работа уже в прошлом, и нет никаких оснований ожидать, что уход Фахризаде как-то повлияет на нынешнюю ядерную программу Ирана", - отметил бывший крупный аналитик ЦРУ, а в 2000-2005 годах - главный специалист Национальной разведки США по Ближнему Востоку и Южной Азии Пол Пиллар, преподающий теперь в Джорджтаунском университете.

Он также подчеркнул, что время совершения теракта связано с грядущей сменой власти в Вашингтоне. Избранный президент-демократ Джозеф Байден, как ожидается, изменит политику США в отношении Тегерана, которая сейчас заключается в оказании максимального давления на иранские власти. "Операция [по устранению ученого] отражает мнение тех в правительстве [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху и (или) администрации [действующего президента США Дональда] Трампа, кто видит в следующих нескольких неделях свой последний шанс сделать отношения с Ираном как можно хуже в попытке помешать усилиям администрации Байдена вернуться к дипломатическим отношениям с Тегераном", - указал Пиллар.

Американский информационный портал Axios тоже считает, что убийство могло быть совершено с целью затруднить переговоры между новой администрацией и иранскими властями, а также воспрепятствовать усилиям демократа по возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий в отношении ядерной программы исламской республики. Трамп вышел из него 8 мая 2018 года и многократно усилил антииранские санкции.

Опрометчивый поступок

В свою очередь бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан, который работал в администрации 44-го президента-демократа Барака Обамы, назвал убийство физика-ядерщика "преступным деянием, крайне опрометчивым". "Это грозит смертоносными ответными мерами и новым витком регионального конфликта, - написал он в Twitter. - Иранским лидерам было бы разумно дождаться возвращения ответственного американского руководства на мировую арену и сопротивляться искушению принять ответные меры против предполагаемых виновников". The Washington Post вслед за другими американскими СМИ сообщила, что за терактом стоит Израиль. "Была возможность, и ею воспользовались", - цитирует газета свой источник в разведсообществе.

Нынешняя ядерная программа Ирана "в большей степени ориентирована на поддержание и развитие потенциала по созданию ядерного оружия, а не на создание самого [ядерного] оружия", считает президент вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, активно сотрудничавший в недавнем прошлом с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и ставший в 1996 году первым неправительственным инспектором иракской ядерной программы. Он назвал убийство Фахризаде, которому, предположительно, было около 60 лет, "шокирующим и тревожным событием".

Об ученом

Фахризаде, как отмечает The Washington Post, считался автором осуществлявшейся Ираном 20 лет назад ядерной программы, которая включала в себя тайные усилия Тегерана по созданию атомной бомбы. Профессор физики, по данным спецслужб США, возглавлял секретный иранский проект "Амад", в рамках которого должны были быть разработаны шесть атомных бомб. Иранское руководство остановило эту программу в 2003 году. После завершения проекта Фахризаде продолжил курировать пришедшие на его смену инициативы. Ученый, который редко появлялся на публике, в последнее время стал часто посещать мероприятия, проводимые духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи. Олбрайт считает, что это "могло сделать [Фахризаде] более уязвимым, его передвижения стало легче отслеживать".

В пятницу агентство Фарс сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.