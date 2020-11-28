Посол Сербии в Подгорице объявлен персоной нон грата

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Черногории "объявило персоной нон грата сербского посла в Подгорице Владимира Божовича", потребовав от него покинуть республику. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства.

"После долгого и продолжительного вмешательства во внутренние дела Черногории, поведения и заявлений, не совместимых с принятыми стандартами ведения дипломатической работы, после многочисленных устных и письменных предупреждений о неприемлемости такого поведения вчера посол Божович назвал нелегитимный и незаконный подгорицкий парламент 1918 года "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа, чем еще раз напрямую унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство. Министерство иностранных дел Черногории проинформировало об этом Министерство иностранных дел Сербии обычным способом, нотой, нота также будет вручена послу Божовичу", - указывается в тексте.

В МИД считают, что Божович "унизил черногорский парламент, принявший 29 ноября 2018 года резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, которым был упразднен суверенитет Черногории, ее территория присоединена к Королевству Сербия, а король Никола Негош Петрович свергнут с престола".

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории (Подгорицкая скупщина) - собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в Подгорице в ноябре 1918 года и принявшее решение об объединении с Сербией.