Манифестация против закона о безопасности собрала 7,5 тыс. человек во французском Лионе

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Около 7,5 тыс. человек приняли участие в акции протеста против закона "О глобальной безопасности" во французском Лионе. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его данным, манифестация началась в этом городе около 14:00 (16:00 мск). "Мы пришли, потому что боимся тоталитарного разворота правительства, - цитирует агентство участников акции. - Это плохо для наших детей и внуков".

По данным AFP, в ходе манифестации произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией. Участники акции бросались в стражей порядка бутылками и другими предметами, последние ответили слезоточивым газом.

Акции протеста в эту субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Бордо, Страсбурге, Марселе и Гренобле. Демонстрация также продолжается на площади Бастилии в Париже. На некоторых примыкающих к ней улицах отмечаются стычки участников с полицией, которая, как и в Лионе, использует слезоточивый газ. Радикально настроенные демонстранты жгут мусор и городское имущество. Хулиганы также уже сожгли две машины, несколько велосипедов и газетный киоск.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тысяч за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.