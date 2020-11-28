NYT: убийство Фахризаде может осложнить для Байдена возвращение США к сделке по атому

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Израиль может быть причастен к убийству в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, и произошедшее, вероятно, серьезно затруднит выполнение планов избранного президента США Джозефа Байдена по возобновлению участия Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The New York Times .

"Убийство Фахризаде может привести к серьезным трудностям для новой администрации Байдена", - подчеркивается в материале. По оценке его авторов, произошедшее "может осложнить для <...> Байдена попытки возродить иранскую ядерную сделку 2015 года, что он обещал сделать, если иранцы вернутся к ограничениям, которые предполагаются договоренностями".

"Одно американское официальное лицо и два сотрудника разведки сказали, что за покушением на ученого стоит Израиль, - отмечает издание, не называя имен и должностей указанных источников. - Нет ясности относительно того, что могли знать заранее США о данной операции, но эти страны являются близкими союзниками и давно уже обмениваются разведывательными данными, касающимися Ирана". В материале констатируется, что официальных заявлений со стороны США о причастности Израиля к произошедшему не поступало.

Согласно оценке The New York Times, "Израиль давно выступал против сделки по атому, и если его агенты действительно несут ответственность за убийство человека, считавшегося национальным героем, то в Иране может усилиться политическое давление с тем, чтобы были продолжены текущие усилия по постепенному восстановлению запаса ядерного топлива, от которого страна отказалась в 2015 году". Как уточняет газета, некоторые американские официальные лица предупреждают, что смерть Фахризаде, ставшая последней в череде загадочных убийств ведущих иранских физиков-ядерщиков, будет тревожным сигналом для других ключевых исследователей, работающих над ядерной программой: "Если нашли его, то могут найти и вас".

Как констатируется в материале, "убийство Фахризаде произошло спустя две недели после того, как сотрудники разведки подтвердили, что второй по значимости главарь "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) был застрелен 7 августа на улице в Тегеране израильскими убийцами по запросу США". Тегеран ранее в этом месяце опроверг утверждения The New York Times о якобы произошедшей ликвидации израильскими спецслужбами одного из главарей "Аль-Каиды" на иранской территории.

Цель номер один

По сведениям The New York Times, Фахризаде "уже давно был целью номер один для израильской разведки "Моссад", которая, как многие полагают, стоит за серией убийств ученых 10 лет назад". В числе убитых, как отмечает издание, "некоторые заместители Фахризаде".

Газета приводит слова бывшего заместителя министра обороны США по Ближнему Востоку Майкла Малроя. Он назвал Фахризаде "самым главным физиком-ядерщиком" республики. По версии Малроя, исследователь "отвечал за секретную ядерную программу Ирана", а также был "офицером в Корпусе стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил - прим. ТАСС)".

Издание констатирует, что в 2008 году США ввели санкции в отношении Фахризаде.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.

Ядерная сделка

Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), а также Германия в 2015 году выработали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Президентом США в то время был демократ Барак Обама. В мае 2018 года республиканская администрация Трампа объявила о выходе Соединенных Штатов из СВПД и ввела против исламской республики экономические санкции.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Тегерана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Ирана и его региональную политику.

Демократ Байден ранее заявлял о готовности возобновить участие Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном.