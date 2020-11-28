Полиция задержала более 60 участников акции протеста против карантина в Лондоне

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Британская полиция задержала в центре Лондона больше 60 человек, участвовавших в акции протеста против действующего в стране карантина. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Мы по-прежнему призываем людей разойтись по домам", - заявили в столичном управлении полиции, напомнив, что в условиях карантина проведение массовых акций запрещено и будет пресекаться. В полиции также добавили, что число задержанных будет расти.

Sky News информирует о стычках между полицейскими и демонстрантами, бросавшими в стражей порядка различные предметы и зажигавшими фальшфейеры. Сообщается, что задержания были осуществлены в Гайд-парке, на центральной торговой улице Оксфорд-стрит и рядом с вокзалом Кингс-Кросс. По оценкам газеты Daily Mail, на улицы столицы вышло несколько тысяч человек, выражавших несогласие с принимаемыми правительством мерами борьбы с эпидемией нового коронавируса. Демонстранты выкрикивали лозунги: "Прекратите нас контролировать", "Никаких карантинов", "Отменить маски" и "Позор полиции".

В конце октября правительство признало, что в условиях второй волны пандемии единственным способом предотвращения резкого роста смертности является введение нового карантина. Он начал действовать в Англии 5 ноября и продлится до 2 декабря, после чего будет возвращена система локальных ограничений, которые будут строже, чем раньше. Меры, предложенные кабинетом министров на этой неделе, означают, что больше половины населения королевства будет жить при более жестких ограничениях, чем те, что действовали до введения карантина. Кроме того, как сообщает газета The Daily Telegraph, ужесточение действовавших ранее мер, согласно оценкам экспертов, будет обходиться экономике страны в 900 млн фунтов ($1,2 млрд) в день.

Правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации, которая может начаться уже в декабре, однако новые ограничения могут оказаться необходимы по крайней мере до конца марта или начала апреля. Хотя в кабмине утверждают, что уже по итогам первой формальной оценки эпидемиологической ситуации 16 декабря уровень угрозы во многих регионах страны может быть снижен, специалисты настроены пессимистично. По их оценкам, в тех частях страны, где со 2 декабря будет введен второй (высокий) уровень угрозы распространения вируса, он будет, скорее, повышен до третьего, чем снижен до первого. В этих условиях недовольство действиями властей высказывают не только рядовые граждане, но и десятки депутатов от правящей Консервативной партии.