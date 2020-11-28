В ходе манифестаций во Франции пострадали 37 полицейских

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 37 стражей правопорядка пострадали в ходе манифестаций против закона "О глобальной безопасности" во Франции. Об этом в субботу в своем Twitter сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций, - написал он. - Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Ранее сообщалось, что в манифестации в Париже приняли участие 46 тыс. человек, в Лионе - 7,5 тыс. человек, в Бордо - 6 тыс., в Страсбурге - 1,5 тыс., в Лилле - 1,4 тыс. Всего акции протеста прошли в 70 французских городах.

Наиболее серьезные столкновения с правоохранительными органами произошли в столице, где были сожжены несколько машин, кафе, газетный киоск и мусорные баки. Для наведения порядка полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тысяч за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.