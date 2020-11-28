Израильский министр заявил, что "понятия не имеет", кто убил иранского ученого-ядерщика

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Израильский министр по делам поселений Цахи Анегби, являющийся близким соратником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по партии "Ликуд", заявил в субботу, что "понятия не имеет" о том, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана. Соответствующее заявление министр сделал в интервью израильскому новостному телеканалу N12 .

"Понятия не имею, кто это сделал (убил Фахризаде - прим. ТАСС). Дело не в том, что я не могу говорить из-за [опасений] ответственности, я действительно понятия не имею", - сказал Анегби. В пятницу в канцелярии израильского премьера ТАСС заявили в ответ на соответствующий запрос, что "не комментируют" убийство иранского ученого.

Государственное израильское радио KAN сообщает в субботу, что ряд израильских дипломатических миссий по всему миру был переведен на "режим повышенной готовности", не уточняя, какие именно. По утверждениям телеканала N12, эта мера затронула все зарубежные представительства еврейского государства. Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что представитель МИД Израиля отказался комментировать проблематику "безопасности своих представителей за границей" в ответ на запрос издания.