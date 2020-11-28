СМИ: Трамп может объявить об участии в следующих выборах во время инаугурации Байдена

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом сообщил в субботу информационный портал The Daily Beast со ссылкой на свои источники.

По их данным, республиканец обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за почти четыре года до выборов. Трамп также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах, отмечает портал.

Около 47% жителей США поддерживают участие нынешнего главы государства в президентской гонке в 2024 году, свидетельствуют опубликованные ранее результаты опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.