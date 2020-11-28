NYT: Израиль мог организовать убийство Фахризаде, чтобы помешать Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американских разведывательных служб почти не сомневаются, что Израиль стоит за убийством в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Его могли осуществить, чтобы затруднить для избранного президента США Джозефа Байдена проведение политики в отношении Тегерана. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The New York Times .

"Как заявляют сотрудники разведывательных служб, осталось мало сомнений, что за убийством стоит Израиль, есть все признаки того, что это была тщательно выверенная по времени операция израильской разведки "Моссад". И израильская сторона ничего не сделала, чтобы опровергнуть это", - отмечается в материале. В нем констатируется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее называл Фахризаде "врагом народа номер один".

Согласно оценке издания, убийство Фахризаде, "вероятно, станет помехой для амбиций страны [Ирана] в военной сфере". Как констатирует газета, "настоящая цель" убийства "могла состоять в том, чтобы помешать избранному президенту [США] возобновить дипломатическое взаимодействие с Ираном".

Как сообщала ранее The New York Times, "одно американское официальное лицо и два сотрудника разведки сказали, что за покушением на ученого стоит Израиль". Однако тогда газета не приводила оценок и сведений о возможных мотивах израильской стороны. Официальных заявлений со стороны США о причастности Израиля к произошедшему не поступало.

Спровоцировать жесткий ответ

Газета приводит слова экс-сотрудника Госдепартамента Марка Фитцпатрика, который является специалистом Международного института стратегических исследований и ранее курировал в нем вопросы, касающиеся нераспространения и разоружения. "Цель убийства Фахризаде состояла не в том, чтобы подорвать военный потенциал Ирана, а в том, чтобы помешать дипломатии", - отметил он.

Согласно оценкам издания, израильская сторона, в частности, может надеяться на жесткий ответ Ирана. "А если иранцы отомстят, дав [действующему президенту США Дональду] Трампу повод для ответного удара до того, как он уйдет со своего поста в январе, то Байден унаследует более серьезные проблемы, чем крах дипломатического документа пятилетней давности [имеется в виду сделка с Ираном по атому]", - говорится в материале.

Демократ Байден ранее заявлял о готовности возобновить участие Вашингтона в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Издание отмечает, что администрация Трампа, по всей видимости, рассчитывает не допустить серьезного изменения политики США в отношении Ирана при Байдене, а также возвращения Вашингтона к участию в СВПД.

По сведениям газеты, военные США в настоящее время "внимательно следят" за иранскими силами в свете заявлений страны о готовности ответить на убийство Фахризаде. Как отмечается в материале, американская сторона "пока не зафиксировала каких-либо необычных перемещений иранских войск или вооружений".