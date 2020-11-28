NYT: Израиль мог организовать убийство Фахризаде, чтобы помешать Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американских разведывательных служб почти не сомневаются, что Израиль стоит за убийством в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Его могли осуществить, чтобы затруднить для избранного президента США Джозефа Байдена проведение политики в отношении Тегерана. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The New York Times.
"Как заявляют сотрудники разведывательных служб, осталось мало сомнений, что за убийством стоит Израиль, есть все признаки того, что это была тщательно выверенная по времени операция израильской разведки "Моссад". И израильская сторона ничего не сделала, чтобы опровергнуть это", - отмечается в материале. В нем констатируется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее называл Фахризаде "врагом народа номер один".
Согласно оценке издания, убийство Фахризаде, "вероятно, станет помехой для амбиций страны [Ирана] в военной сфере". Как констатирует газета, "настоящая цель" убийства "могла состоять в том, чтобы помешать избранному президенту [США] возобновить дипломатическое взаимодействие с Ираном".
Как сообщала ранее The New York Times, "одно американское официальное лицо и два сотрудника разведки сказали, что за покушением на ученого стоит Израиль". Однако тогда газета не приводила оценок и сведений о возможных мотивах израильской стороны. Официальных заявлений со стороны США о причастности Израиля к произошедшему не поступало.
Спровоцировать жесткий ответ
Газета приводит слова экс-сотрудника Госдепартамента Марка Фитцпатрика, который является специалистом Международного института стратегических исследований и ранее курировал в нем вопросы, касающиеся нераспространения и разоружения. "Цель убийства Фахризаде состояла не в том, чтобы подорвать военный потенциал Ирана, а в том, чтобы помешать дипломатии", - отметил он.
Согласно оценкам издания, израильская сторона, в частности, может надеяться на жесткий ответ Ирана. "А если иранцы отомстят, дав [действующему президенту США Дональду] Трампу повод для ответного удара до того, как он уйдет со своего поста в январе, то Байден унаследует более серьезные проблемы, чем крах дипломатического документа пятилетней давности [имеется в виду сделка с Ираном по атому]", - говорится в материале.
Демократ Байден ранее заявлял о готовности возобновить участие Вашингтона в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Издание отмечает, что администрация Трампа, по всей видимости, рассчитывает не допустить серьезного изменения политики США в отношении Ирана при Байдене, а также возвращения Вашингтона к участию в СВПД.
По сведениям газеты, военные США в настоящее время "внимательно следят" за иранскими силами в свете заявлений страны о готовности ответить на убийство Фахризаде. Как отмечается в материале, американская сторона "пока не зафиксировала каких-либо необычных перемещений иранских войск или вооружений".