WP: убийство физика-ядерщика показало слабые стороны разведки Ирана

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране показало слабые стороны разведки и служб безопасности республики. Такое мнение содержится в одной из опубликованных в субботу статей газеты The Washington Post .

Теракт указал на "очевидные упущения в сфере безопасности и разведки, а также поставил под угрозу ситуацию в регионе в целом менее чем за два месяца до того, как избранный президент США Джозеф Байден вступит в должность и добьется возможной перезагрузки отношений с Ираном", утверждает издание. По версии авторов статьи, "убийство усилило напряженность в регионе на фоне опасений, что конфронтация между Ираном и США или Израилем может вспыхнуть до того, как Байден вступит в должность" американского лидера.

Трамп пока никак не прокомментировал теракт, однако в пятницу разместил на своей странице в Twitter несколько записей других пользователей соцсети об убийстве Фахризаде. В одном из этих сообщений, опубликованных израильским журналистом Йоси Мельманом, в частности, утверждается, что иранский ученый в течение многих лет был целью израильской разведки "Моссад".

В интервью The Washington Post Мельман отметил, что не удивится, если обнаружится, что убийство было организовано Израилем, однако он сам не обладает подтверждениями от еврейского правительства данного предположения. "Полная тишина, - добавил журналист. - В этом случае, скорее всего, ничего и не изменится". Для Израиля Фахризаде был "целью номер один среди ученых" Ирана, подчеркнул он.

В то время как многие рассматривают время убийства как попытку осложнить американо-иранские отношения при будущей администрации Джозефа Байдена, автор посвященной израильским операциям книги "Шпионы против Армагеддона" Мелман подчеркнул, что для подготовки такого убийства обычно требуются месяцы.