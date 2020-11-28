Британские истребители были подняты навстречу российским самолетам над Северным морем

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon в субботу утром были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух самолетов Ту-142 ВКС России, пролетавших над акваторией Северного моря "вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВС Великобритании.

В документе утверждается, что российские военные самолеты якобы могут создавать угрозу другим воздушным судам в британском районе полетной информации над Северным морем, так как редко отвечают на запросы авиадиспетчеров.

"Чтобы сдерживать эту провокационную деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в оживленных районах международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Соединенного Королевства сопровождали два российских самолета, тщательно отслеживая их перемещения", - сказано в сообщении. В нем также отмечено, что британским ВВС оказывали содействие союзники по НАТО, а истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, вылетевшего с британской авиабазы Брайз-Нортон.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах. Российские дипломаты также указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.