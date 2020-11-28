Новым главой Организации исламского сотрудничества станет Хусейн Ибрахим Таха из Чада

РАБАТ, 28 ноября. /ТАСС/. Гражданин Чада Хусейн Ибрахим Таха станет новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) с ноября 2021 года. Такое решение было принято в субботу в ходе состоявшегося в столице Нигера, Ниамее, 47-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС.

"Генеральный секретарь ОИС Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин искренне поздравил Хусейна Ибрахима Таху из Республики Чад, который был избран новым генеральным секретарем сроком на пять лет, начиная с 17 ноября 2021 года. Аль-Усаймин пожелал успехов новому генеральному секретарю в его миссии, направленной на продолжение работы по продвижению совместных исламских действий в интересах народов и стран исламского мира", - говорится в сообщении пресс-службы панисламской организации.

Основная тема 47-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС звучала как "Вместе против терроризма во имя мира и развития". В повестке мероприятия также значилось рассмотрение палестинского вопроса, положения мусульманских общин и меньшинств в странах, не являющихся членами ОИС. Кроме того, министры обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и Мали.

Об организации

ОИС была основана под названием Организация Исламская конференция (ОИК). Решение о ее учреждении было принято на встрече лидеров 25 мусульманских стран 25 сентября 1969 года в марокканской столице Рабате. Саммит был созван по инициативе короля Саудовской Аравии Фейсала бен Абдель Азиза Аль Сауда и короля Марокко Хасана II. Поводом для его проведения стал поджог мечети Аль-Акса в Иерусалиме религиозным фанатиком в августе того же года.

Основными целями ОИС являются обеспечение более тесного взаимодействия мусульманских стран в политической, экономической, культурной и духовной сферах. Кроме того, она выступает в защиту ценностей ислама, за поощрение диалога между цивилизациями и конфессиями, создание общего рынка мусульманских государств и обеспечение устойчивого развития и экономического благополучия стран-членов.

В настоящее время в ОИС входят 57 мусульманских государств с населением около 1,6 млрд человек. Статус наблюдателей при ней имеют несколько стран, включая Россию (с 2005 года). Исполнительным органом является секретариат во главе с генеральным секретарем. С ноября 2016 года этот пост занимает Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин (Саудовская Аравия). Штаб-квартира ОИС находится в саудовской Джидде.