Штаб Трампа подаст иск в суд Висконсина из-за большого числа "проголосовавших незаконно"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Адвокаты избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа готовят иск в суд Висконсина в связи с обнаруженным большим числом голосов избирателей, "проголосовавших незаконно". Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в субботу в Twitter.

"Пересчет голосов в Висконсине - это не поиск ошибок при подсчете голосов, а поиск людей, проголосовавших незаконно. Иск будет подан после завершения пересчета голосов в понедельник или во вторник. Мы нашли много незаконных голосов", - написал президент.

На прошлой неделе власти Висконсина удовлетворили запрос адвокатов Трампа о проведении пересчета в двух округах этого американского штата - Милуоки и Дейн - бюллетеней, полученных там в ходе прошедших 3 ноября всеобщих выборов. Перед этим штаб действующего президента перевел $3 млн властям Висконсина для пересчета голосов в двух указанных округах. По версии юристов Трампа, в этих округах имели место случаи "внесения незаконных изменений в бюллетени, поданные при заочном голосовании, незаконной выдачи бюллетеней для заочного голосования, а также предоставления чиновниками незаконных советов, позволявших обойти законы Висконсина, касающиеся предъявления удостоверений личности избирателями".

Глава государства также прокомментировал вынесенное в пятницу решение апелляционного суда Пенсильвании поддержать окружной суд штата, который отклонил иск штаба Трампа, требовавшего признать недействительными почти 700 тыс. бюллетеней. "В рамках иска в Пенсильвании были выдвинуты конкретные обвинения, и у нас есть веские доказательства. Некоторые люди просто не хотят этого видеть. Они не хотят иметь ничего общего со спасением нашей страны. Печально!" - считает президент.

Американский лидер также подтвердил, что его штаб намерен обжаловать данное решение. "Мошенничество и незаконность - это большая часть иска. Документы готовятся. Мы подадим апелляцию!" - добавил Трамп. Ранее его юристы сообщили о намерении обжаловать в Верховном суде решение апелляционного суда в Пенсильвании.

Итоги выборов

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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