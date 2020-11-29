В Приднестровье пройдут выборы в парламент и местные органы власти

КИШИНЕВ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. В непризнанном Приднестровье в воскресенье пройдет Единый день выборов депутатов в Верховный совет (парламент) и местные органы власти. К этой кампании в местное законодательство был внесен ряд изменений: численный состав парламента в целях экономии снизили с 43 до 33 депутатов, также отменили порог явки для признания выборов состоявшимися.

В Приднестровье президентская форма власти. Глава республики здесь формирует правительство, определяет внутреннею и внешнюю политику. По результатам выборов 2016 президентом Приднестровья был избран Вадим Красносельский, который ранее занимал пост председателя парламента и представлял там крупнейшую в регионе партию "Обновление". Сегодня это формирование контролирует в Верховном совете 35 из 43 депутатов, еще семь парламентариев являются независимыми, один представляет Приднестровскую коммунистическую партию.

Без оппозиции

Парламентарии избираются сроком на пять лет по мажоритарной системе, поэтому кандидаты от различных партий борются за голоса избирателей каждый в своем округе. На этих выборах на 33 депутатских мандата претендуют всего 45 человек. Из них 32 являются действующими депутатами. Все они за малым исключением баллотируются как самовыдвиженцы, и только четыре человека отметили свою принадлежность к "Обновлению", в том числе лидер партии Галина Антюфеева.

Аналогичная ситуация складывалась и перед парламентскими выборами 29 ноября 2015 года, когда подавляющее большинство кандидатов регистрировались как самовыдвиженцы. Они объясняли, что такой способ существенно облегчает процедуру регистрации. После выборов избранные депутаты обычно присоединяются к большинству, сформированному "Обновлением". Так, после последних выборов в 2015 году, на следующий день после голосования эта партия объявила о победе на выборах большинства своих представителей и сторонников.

На нынешних выборах также будут избраны свыше 800 депутатов в районные, городские, сельские и поселковые советы.

Выборы в условиях пандемии

К выборам ЦИК организовал 266 участков для голосования. Они откроются в 07:00 (8:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск). В зависимости от места проживания избиратели получат от двух до четырех бюллетеней. За процессом будут следить члены избирательных комиссий, на участках установлены видеокамеры.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки приняты меры предосторожности: всем избирателям перед входом на участки будут измерять температуру и выдавать одноразовые защитные маски и перчатки. Чтобы уменьшить контакты между людьми, предусмотрены отдельные входы и выходы, помещения в течение дня будут регулярно проветривать и дезинфицировать.

Границы Приднестровья в настоящий момент закрыты для иностранцев, включая граждан соседней Молдавии. Кроме того, действуют ограничения на выезд для самих приднестровцев. Чтобы повысить явку в день выборов, власти региона введут упрощенный режим пересечения границы для своих граждан.