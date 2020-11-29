Марши против "Закона о глобальной безопасности" прошли в 70 городах Франции

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Тысячи манифестантов приняли участие в субботу в акциях протеста в 70 городах Франции против проекта "Закона о глобальной безопасности", положения которого фактически вводят запрет на проведение фото- и видеосъемки сотрудников полиции и жандармерии. Организаторами массовых шествий выступили профсоюзы журналистов, Лига защиты прав человека и другие общественные объединения.

Согласно официальным данным, марши протеста, которые состоялись под лозунгом "Опустите оружие, и мы опустим камеры!", смогли мобилизовать 133 тыс. человек. Неделю назад аналогичные демонстрации против вызвавшего споры законопроекта, который согласно его критикам "содействует безнаказанности полицейского насилия", собрали в различных регионах 22 тыс. участников.

Самый массовый со времени "желтых жилетов"

В Бордо субботнее шествие, в котором участвовало более 6000 человек, стало самой массовой манифестацией в этом городе со времени маршей "желтых жилетов". В Лионе не менее 7500 манифестантов требовали отставки министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

В Страсбурге марш против законопроекта о "глобальной безопасности", по данным организаторов, собрал три тысячи участников. Многотысячные демонстрации прошли также в Лилле, Руане, Марселе, Монпелье.

Баррикады вдоль маршрута

Только в Париже, по официальным данным, в субботнем марше приняли участие не менее 46 тыс. человек. Отдельные группы наиболее агрессивных манифестантов строили по маршруту от столичной площади Республики до площади Бастилии баррикады, поджигали машины и мусорные баки, бросали в полицейских и жандармов бутылки с зажигательной смесью. Распространившийся огонь причинил ущерб уличному кафе, зданию банка.

В противостоянии с нарушителями порядка пострадали не менее 37 сотрудников полиции и жандармерии, из них 23 - в столице и 14 - в провинции. В срок, предусмотренный для завершения марша, его организаторы призвали манифестантов разойтись, но были услышаны далеко не всеми. Полицейские применили затем слезоточивый газ и водометы, чтобы восстановить порядок. Как сообщили журналистам представители МВД, за различные правонарушения в субботу были задержаны 46 участников беспорядков.

Требования оппозиции

В шествиях в субботу активно участвовали лидеры левой оппозиции. Так, депутат Европейского парламента от партии "Европа - Экология - Зеленые" (EELV) Янник Жадо призвал президента республики Эмманюэля Макрона немедленно отозвать правительственный проект "Закона о глобальной безопасности". Глава левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон потребовал, в свою очередь, безотлагательного проведения реформы всей французской полиции.

Несмотря на то, что проект "Закона о глобальной безопасности" был принят парламентом в первом чтении, премьер-министр Жан Кастекс поручил независимой комиссии срочно внести изменения в законодательный текст. Демарш главы кабинета вызвал недовольную реакцию председателя Национального собрания (нижняя палата парламента) Ришара Феррана. Он заявил, что правительство не должно ущемлять прерогативы парламентариев, подменяя их работу назначением по собственному усмотрению независимой комиссии. Спикер Сената (верхней палаты) Жерар Ларше в свою очередь рекомендовал министрам "перечитать конституцию".

Фронда в правящем движении

Дополнительным поводом для акций протеста послужила вызвавшая возмущение в социальных сетях сцена избиения полицейскими музыкального продюсера Мишеля Зеклера в его студии. Видеозапись собрала несколько миллионов просмотров. Президент Франции Эмманюэль Макрон счел необходимым лично осудить допущенное полицейскими насилие, назвав на своей странице в Twitter этот инцидент позорным.

"Споры вокруг актов насилия, допущенных полицией, могут вызвать политический кризис", - с таким предостережением выступила в своем воскресном номере газета Le Monde. Разыгравшийся скандал, отметила она, уже спровоцировал фронду в правящем движении "Республика на марше". Издание утверждает также, что в отношениях между Елисейским дворцом и министерством внутренних дел по следам скандала возникла "серьезная напряженность".

В понедельник главе МВД Жеральду Дарманену предстоит ответить в парламенте на вопросы депутатов. Как показывают последние заявления представителей правящего большинства, министра ожидает весьма трудный разговор с законодателями.