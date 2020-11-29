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СМИ: армия Израиля запустила осветительные ракеты на границе с Ливаном

Причиной стало предполагаемое незаконное проникновение на территорию страны

ТАСС, 29 ноября. Армия обороны Израиля в субботу вечером запустила несколько осветительных ракет в районе поселения Менара у границы с Ливаном из-за предполагаемого незаконного проникновения на территорию еврейского государства. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу армии.

По ее данным, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Телеканал Al Arabiya в свою очередь передает, что израильские военные выпустили по меньшей мере 15 осветительных ракет, а в район происшествия направлены несколько вертолетов для прочесывания местности.

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ЛиванИзраиль
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