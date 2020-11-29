Болтон: власти Ирана после убийства ученого Фахризаде оказались в очень трудном положении

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана оказались в крайне затруднительном положении после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, они, вероятно, еще не решили, как действовать в сложившейся ситуации. Такое мнение выразил в субботу в эфире телеканала СNN бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который ранее также являлся американским постпредом при ООН.

На вопрос, какие ответные шаги может предпринять иранское руководство в свете произошедшего, он ответил: "Не думаю, что они сами знают. Полагаю, что в последние годы у них были серьезные неудачи. Был убит командующий силами [специального назначения] "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана - прим. ТАСС) Касем Сулеймани. Были осуществлены атаки на некоторые из их важнейших объектов, касающихся ядерной программы и баллистических ракет".

"Это свидетельствует о том, что те, кто стоят за атаками, могут оказываться в Иране почти где угодно", - подчеркнул бывший помощник президента, являющийся сторонником проведения жесткой политики США в отношении Ирана. "Думаю, они в очень трудной ситуации", - отметил он, говоря о властях в Тегеране.

Рассуждая о том, кто именно стоит за смертью Фахризаде, Болтон добавил: "Очевидно, что целью был именно Фахризаде и что он был убит. Мы не знаем, кем именно. На этот счет можно лишь строить предположения". На уточняющий вопрос, могла ли американская сторона быть причастна к убийству Фахризаде или заранее осведомлена о планах совершить его, он ответил: "Нам нужно подождать информацию, которая будет опубликована".

Об ученом

"Он [Фахризаде] не был просто руководителем ядерной программы, он был руководителем иранской программы по разработке ядерного оружия", - считает экс-помощник президента. По его словам, Фахризаде участвовал в этой работе "20 лет, если не больше". Как полагает Болтон, Фахризаде "играл ключевую роль в попытках Ирана получить ядерное оружие".

По мнению Болтона, "никогда не было свидетельств того, что Иран принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия". Как полагает экс-помощник президента США, курс Ирана не станет другим, пока не сменится руководство страны.

Болтон выразил уверенность, что у Трампа никогда не было продуманной стратегии в том, что касается политики в отношении Тегерана.

Избранному президенту США Джозефу Байдену Болтон рекомендовал отказаться от планов возобновления участия Вашингтона в ядерной сделке с Ираном. "США следует учитывать запросы и опасения ключевых союзников в регионе", - добавил он.