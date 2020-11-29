Суд в Пенсильвании отклонил очередной иск республиканцев о нарушениях на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в американском штате Пенсильвания в субботу прекратил производство по иску республиканцев с требованием признать недействительными бюллетени, которые на состоявшихся 3 ноября выборах прислали по почте. Об этом сообщил телеканал CBS .

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Иск был подан на прошлой неделе группой представителей Республиканской партии США, в том числе конгрессменом Майклом Келли. Они добивались того, чтобы примерно 2,5 млн бюллетеней, которые были присланы по почте, не учитывали при подсчете голосов. Республиканцы подчеркивали, что при отправке бюллетеней имели место нарушения.

Ранее суды низшей инстанции частично удовлетворили эти требования, однако прежние решения лишаются силы после вынесения в субботу нового постановления. В нем подчеркивается, что республиканцы подали иск слишком поздно. Нормы, касающиеся процедуры голосования по почте, были утверждены в штате около года назад.

Во вторник губернатор Пенсильвании демократ Том Вулф заявил, что местные власти утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу над действующим президентом Дональдом Трампом одержал демократ Джозеф Байден. По последним данным, размещенным на сайте секретаря штата, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов.

Сторонники и адвокаты Трамп предприняли и ряд других попыток оспорить через итоги голосования в Пенсильвании. Им пока не удалось добиться успеха.