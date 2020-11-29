WP: убийство ученого может приблизить заключение соглашения между Западом и Ираном

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Убийство в результате террористического акта в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может приблизить заключение нового соглашения между Западом и Тегераном по его ядерной программе. Такое мнение содержится в одной из опубликованных в субботу статей на сайте газеты The Washington Post .

Ее автор, колумнист Макс Бут сравнивает убийство Фахризаде и гибель в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в начале года. По его мнению, "смерть Сулеймани попала в заголовки газет, но мало что изменила", "то же самое, вероятно, относится и к смерти Фахризаде". Занимающийся вопросами внешней политики аналитик подчеркнул, что теракт "не станет смертельным ударом для ядерной программы Ирана, точно так же, как и "Манхэттенский проект" [по созданию атомной бомбы в США] не завершился бы, если бы Роберт Оппенгеймер, с которым иногда сравнивали Фахризаде, умер во время Второй мировой войны". "Ядерная программа Ирана - это большая бюрократическая организация, которая может легко пережить кончину любого лидера", - уверен колумнист.

Он напомнил, что серия убийств иранских ученых-ядерщиков в период с 2010 по 2012 год "помогла сделать дипломатическое решение [по ядерной программе Ирана] более, а не менее вероятным". Эти убийства, наряду с жестким международным режимом санкций и американо-израильскими кибератаками на иранские ядерные объекты, полагает Бут, "усилили давление на Иран и привели к дипломатическому прорыву для администрации [44-го президента США Барака] Обамы в 2015 году".

Аналитик считает "ироничным поворотом судьбы" развитие ситуации, при котором, вероятно, "смерть Фахризаде только усилит давление на Иран с тем, чтобы он заключил сделку с [будущей] администрацией [избранного президента Джозефа] Байдена, в которую войдут многие из тех же должностных лиц, которые вели переговоры по предыдущему соглашению" - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Американский лидер Дональд Трамп вышел из него 8 мая 2018 года и многократно усилил антииранские санкции.

Заключение новой сделки

Бут уверен, что "Иран может продолжать разрабатывать ядерное оружие независимо от того, сколько его ученых будет убито, сколько центрифуг будет выведено из строя в результате кибератак или насколько сильный ущерб нанесен санкциями его экономике, даже авиаудары не уничтожат иранскую программу". "Единственный способ остановить иранскую ядерную программу - заключить новую ядерную сделку. Ради Израиля, Соединенных Штатов и всего мира будем надеяться, что смерть Фахризаде сделает дипломатический прорыв более, а не менее вероятным", - заключил колумнист.

Журналист The Washington Post Джейсон Резаян в своей колонке на сайте издания подчеркнул, что теракт "произошел в невероятно сложный момент в отношениях между Ираном и Западом". Он считает, что убийство физика показало, "насколько разрушительной для региональной стабильности была политика администрации Трампа по оказанию так называемого максимального давления [на Иран] и насколько трудно будет новой администрации Байдена положить ей конец". Резаян сомневается, что Вашингтон "не знал о запланированном убийстве" Фахризаде, которое, по его мнению, организовал Израиль.